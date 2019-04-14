Автомобиль влетел в зрителей на гонках в Швеции (Видео)

Гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в зрителей во время соревнований в шведском городе Римбу. В результате инцидента травмировано пять человек, погибших нет, информирует шведская пресса. Двое из раненых получили травмы средней тяжести, ещё трое – более серьёзные. Один из пострадавших был госпитализирован на вертолете. Водитель гоночного автомобиля не пострадал.