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Воскресенье, 05.05.2019

Чемпион Дакара прыгнул на багги через лыжника и сноубордиста (Видео)

Победитель Дакара-2017 Сергей Карякин совершил экстремальный перфоманс. Гонщик перепрыгнул через сноубордиста и лыжника, которые в этот момент скатывались с горы. Участие в экстремальном прыжке приняли фристайлист Павел Корпачев и сноубордист Антон Мамаев. Расстояние между трамплинами составило 12 метров, а общая длина прыжка – 20 метров.
Автоспорт
Фото: Скриншот
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Видео, Автоспорт, Ралли, Новости автоспорта, Багги, Ралли Дакар, Сергей Карякин.
17:14 Чт, 2 Май 2019 Телеграф
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