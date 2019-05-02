Чемпион Дакара прыгнул на багги через лыжника и сноубордиста (Видео)

Победитель Дакара-2017 Сергей Карякин совершил экстремальный перфоманс. Гонщик перепрыгнул через сноубордиста и лыжника, которые в этот момент скатывались с горы. Участие в экстремальном прыжке приняли фристайлист Павел Корпачев и сноубордист Антон Мамаев. Расстояние между трамплинами составило 12 метров, а общая длина прыжка – 20 метров.