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Пятница, 23.08.2019

Когда мы не можем гоняться, то развлекаемся другими способами (Видео)

В Mercedes в очередном эпизоде сериала на темы летнего перерыва превзошли самих себя: новый ролик, названный Band (в данном контексте «ансамбль» или «группа»), – это целое кино. За 33 секунды экранного времени на наших глазах разворачивается целая сцена, не лишённая драматизма, с неожиданным финалом. В общем, смотрите сами. Подскажем лишь, что действие происходит в парикмахерской, в эпизоде заняты собственно Парикмахер, Она и Он. А в главных ролях – механики чемпионской команды, в руках которых – инструменты, только не автомобильные, а музыкальные. И слоган остаётся прежним: «Когда мы не можем гоняться, то развлекаемся другими способами».
f1news.ru
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