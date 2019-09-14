КАМАЗ против раллийного Ford: впечатляющая гонка на опасной трассе (Видео)

Гонщик "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников и пятикратный чемпион Турции по ралли Ягиз Авджи посоревновались на трассе Трабзон – Байбурт.

Гонщик "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников и пятикратный чемпион Турции по ралли Ягиз Авджи встретились лицом к лицу на трассе D915 Трабзон – Байбурт, считающейся одной из самых опасных в мире. Пресс-служба команды из "Набережных Челнов" представила видео этого заезда.

"Я участвовал в самых опасных ралли мира, но мне никогда до сих пор не приходилось гоняться по такой узкой дороге с таким большим количеством крутых поворотов, – поделился впечатлениями Сотников. – Это испытание, которое будет интересным любому пилоту. Возможно, в будущем здесь имеет смысл провести один из этапов ралли Дакар. Здесь фантастические виды, но скалы по-настоящему пугают. Вот почему тут так трудно гоняться. Она также оказывает огромное психологическое давление на пилота. Нужно всё время оставаться собранным, в противном случае тебе никогда не удастся по-настоящему надавить на газ на этой дороге.

Также было очень интересно соревноваться с раллийной машиной. Обе наши машины имеют свои преимущества. А когда я узнал об истории этой дороги, я испытал особенные ощущения. Такие же особенные, как и сама эта трасса!"