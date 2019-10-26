"Выбросило из мотоцикла": падение Куартараро на Гран-При Австралии MotoGP (Видео)

Фабио Куартараро отделался легким испугом после падения с мотоцикла.

Пилот SRT Yamaha Фабио Куартараро не лучшим образом начал гоночный уик-энд на Филлип-Айленде, на который накануне возлагал большие надежды.

В конце первой пятничной тренировки француз поймал сильный хай-сайд, после которого был доставлен в медицинский центр. Во второй тренировке он не выехал на трассу.

"К счастью, я ничего не сломал. Честно говоря, я хотел попробовать проехать во второй тренировке, но не смог из-за сильной боли. Надеюсь, что завтра я буду чувствовать себя лучше. Если я смогу вернуться на трассу в субботу, будет здорово. Если нет, то лучше не рисковать, – цитирует Куартараро SpeedWeek.

– Перед падением я не тормозил, просто заднее колесо потеряло сцепление с трассой, после чего меня выбросило из мотоцикла. Мне действительно повезло избежать переломов, потому что когда я падал, моя рука застряла в обтекателе мотоцикла. Я также сильно потянул лодыжку".

Как полагает Фабио, причиной хай-сайда стала неправильная картография мотора.

«У меня пока не так много опыта езды в дождевых условиях. Поэтому я выбрал неподходящую картографию мотора, – сказал француз. – Но падение – это тоже опыт, тем более у меня их было не так много в этом сезоне. Важно вынести урок из произошедшего».