Шумахер-младший пытался проехать круг в Бахрейне вслепую (Видео)

Не остаются в стороне и гонщики Формулы 2: пилоты команды Prema Роберт Шварцман и Мик Шумахер устроили необычное соревнование, попытавшись проехать круг по трассе в Бахрейне вслепую. Соответствующее видео опубликовала на днях пресс-служба Prema Racing. Гонщики по очереди проезжают круг по Сахиру на симуляторе F1 2019, причём служат друг другу штурманами, подсказывая направление движения. Согласно нынешнему календарю, сезон Формулы 2 должен стартовать в австрийском Шпильберге 4-5 июля.