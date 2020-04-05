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Воскресенье, 05.04.2020

Шумахер-младший пытался проехать круг в Бахрейне вслепую (Видео)

Не остаются в стороне и гонщики Формулы 2: пилоты команды Prema Роберт Шварцман и Мик Шумахер устроили необычное соревнование, попытавшись проехать круг по трассе в Бахрейне вслепую. Соответствующее видео опубликовала на днях пресс-служба Prema Racing. Гонщики по очереди проезжают круг по Сахиру на симуляторе F1 2019, причём служат друг другу штурманами, подсказывая направление движения. Согласно нынешнему календарю, сезон Формулы 2 должен стартовать в австрийском Шпильберге 4-5 июля.
Автоспорт
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