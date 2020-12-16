McLaren трогательно отпустил своего гонщика в Ferrari: видео покорило сеть

Команда Формулы-1 McLaren трогательно попрощалась с гонщиком Карлосом Сайнсом-младшим и записала эмоциональное видеообращение, адресованное Ferrari, где в сезоне-2021 будет выступать испанский пилот.

"Нашим друзьям из Ferrari и знаменитым итальянским тифози (болельщикам). Мы сегодня хотим обратиться к вам. Вы были и остаетесь одними из наших давних и главных соперников. Мы уважаем вашу историю и достижения так же, как свои. Каждое сражение с вами приносит нам удовольствие, Красная команда.

McLaren и Ferrari похожи на две противоположности, которые притягиваются друг к другу. Вы одновременно и наши оппоненты, и наши друзья. И мы очень уважаем Скудерию и тифози. Поэтому в это особое время года мы хотим сделать вам подарок. Мы заботились о нем последние два года, помогали ему расти. Теперь ваша очередь. Заботьтесь о нем так же, как заботились мы", - гласит совместное сообщение от пилота McLaren Ландо Норриса, руководства и сотрудников стайни.

Видеообращение не оставит вас равнодушным:

Отметим, в своей последней гонке за McLaren Сайнс занял 6-е место. По итогам сезона-2020 он также был шестым. В кубке конструкторов McLaren заняла третье место, а Ferrari - лишь шестое.