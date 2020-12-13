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Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона в Формуле-1

Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона в Формуле-1
Обновлено 17:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер F1

В воскресенье, 13 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась заключительная гонка сезона Формулы-1. 

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Победу на Гран-при Абу-Даби-2020 одержал нидерландский пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен. Вторым финишировал финн Валттери Боттас из Mercedes, а третий результат показал выздоровевший от коронавируса британец Льюис Хэмилтон, представляющий немецкую стайню.

Примечательно, что гонку завершили все пилоты, кроме Серхио Переса из Racing Point, который в прошлый уик-энд в Бахрейне праздновал победу.

 
 
 
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Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Полные результаты гонки будут доступны здесь в ближайшее время:

Ранее "Телеграф" сообщал, что досрочно чемпионом Формулы-1 в сезоне-2020 стал Льюис Хэмилтон, для которого это чемпионство стало 7-м в карьере.

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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Гран При Абу-Даби.

Автор:

Телеграф
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