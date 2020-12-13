Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона в Формуле-1

В воскресенье, 13 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась заключительная гонка сезона Формулы-1.
Победу на Гран-при Абу-Даби-2020 одержал нидерландский пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен. Вторым финишировал финн Валттери Боттас из Mercedes, а третий результат показал выздоровевший от коронавируса британец Льюис Хэмилтон, представляющий немецкую стайню.
Примечательно, что гонку завершили все пилоты, кроме Серхио Переса из Racing Point, который в прошлый уик-энд в Бахрейне праздновал победу.
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Полные результаты гонки будут доступны здесь в ближайшее время:
TOP TEN (LAP 55/55)
Verstappen
Bottas
Hamilton
Albon
Norris
Sainz
Ricciardo
Gasly
Ocon
Stroll#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/FGZgcS6DEZ
— Formula 1 (@F1) December 13, 2020
Ранее "Телеграф" сообщал, что досрочно чемпионом Формулы-1 в сезоне-2020 стал Льюис Хэмилтон, для которого это чемпионство стало 7-м в карьере.