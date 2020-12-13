Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона в Формуле-1

В воскресенье, 13 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась заключительная гонка сезона Формулы-1.

Победу на Гран-при Абу-Даби-2020 одержал нидерландский пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен. Вторым финишировал финн Валттери Боттас из Mercedes, а третий результат показал выздоровевший от коронавируса британец Льюис Хэмилтон, представляющий немецкую стайню.

Примечательно, что гонку завершили все пилоты, кроме Серхио Переса из Racing Point, который в прошлый уик-энд в Бахрейне праздновал победу.

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Полные результаты гонки будут доступны здесь в ближайшее время:

TOP TEN (LAP 55/55) Verstappen

Bottas

Hamilton

Albon

Norris

Sainz

Ricciardo

Gasly

Ocon

Stroll#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/FGZgcS6DEZ — Formula 1 (@F1) December 13, 2020

Ранее "Телеграф" сообщал, что досрочно чемпионом Формулы-1 в сезоне-2020 стал Льюис Хэмилтон, для которого это чемпионство стало 7-м в карьере.