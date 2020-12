Формула-1: Перес сенсационно выиграл Гран-при Сахира

В воскресенье, 6 декабря, в Бахрейне на видоизмененной трассе "Сахир" впервые состоялась гонка Формулы-1.

Победу в заезде одержал мексиканец Серхио Перес из "Рэйсинг Поинт", второе место за французом Эстебаном Оконом из "Рено", а "бронзу" сегодня завоевал канадец Лэнс Стролл из "Рэйсинг Поинт".

Sergio Perez takes his maiden Formula 1 win with an incredible recovery drive! WOW!#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/o9tGmzNiLq

— Formula 1 (@F1) December 6, 2020