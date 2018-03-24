Проход ЛеБрона среди лучших моментов дня в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня. В их число вошли мощные данки форварда Оклахомы Пола Джорджа и форварда Сан-Антонио Руди Гэя, роскошные передачи разыгрывающего Миннесоты Джеффа Тига и лидера Голден Стэйт Стефена Карри, спасительный трехочковый защитника Юты Донована Митчелла, а также эффектный проход форварда Кавальерс ЛеБрона Джеймса.