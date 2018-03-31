НБА: топ-моменты матчей 30 марта (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация по традиции представила подборку самых эффектных эпизодов прошедшего игрового дня. В их число вошли моменты победный бросок защитника Хьюстона Джеральда Грина и данк разыгрывающего Филадельфии Маркелла Фульца.