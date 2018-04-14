Лучшие моменты регулярного сезона НБА 2017/18 (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация по представила подборку самых эффектных эпизодов регулярного чемпионата НБА сезона-2017/18. В их число вошли сокрушительные данки лидера Кливленда ЛеБрона Джеймса, центрового Шарлотт Дуайта Ховарада и защитника Торонто Демара Дерозана, роскошные передачи защитника Индианы Виктора Оладипо и разыгрывающего Клипперс Милоша Теодосича, блок-шот форварда Нового Орлеана Энтони Дэвиса, а также эффектный кроссовер защитника Хьюстона Джеймса Хардена.