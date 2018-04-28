НБА. Лучшие моменты 27 апреля (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф. В их число вошли эффектные проходы защитника Индианы Лэнса Стивенсона и новичка Юты Донована Митчелла, роскошный аллей-уп разыгрывающего Юты Рики Рубио на центрового Руди Гобера, а также сокрушительные данки форварда Оклахома-Сити Пола Джорджа, защитника Индианы Виктора Оладипо и лидера Кливленда ЛеБрона Джеймса.