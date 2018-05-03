Сокрушительный данк Хардена среди лучших моментов дня в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф. В их число вошли сокрушительные данки лидера Хьюстона Джеймса Хардена, а также защитников Юты Данте Экзама и Донована Митчелла, роскошный аллей-уп Хардена на центрового Клинта Капелу и эффектный блок-шот центрового Джаз Руди Гобера.