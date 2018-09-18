Данк Леня вошел в топ-5 лучших моментов игрового дня (Видео)

Украинский баскетболист отличился в матче квалификации на ЧМ-2019 против Черногории (84:90). Данк 25-летнего центрового «Атланта Хокс» и сборной Украины по баскетболу Алексея Леня в поединке квалификации ЧМ-2019 против Черногории (84:90) вошел в топ-5 лучших моментов игрового дня. Данк украинца оказался на пятом месте в рейтинге.