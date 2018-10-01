Днепр - Черкасские Мавпы: лучшие моменты матча за Суперкубок Украины (Видео)

Обладатель Кубка Украины Днепр выиграл второй матч за Суперкубок Украины, победив на домашней площадке действующих чемпионов Украины Черкасские Мавпы (80:75). Вашему вниманию видео то-моментов матча: