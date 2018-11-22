Испания - Украина: обзор баскетбольного матча отбора к Евро-2019 (Видео)

Женская сборная Украины уступила Испании в заключительном шестом туре квалификации Евробаскета-2019 (71:84), что не помешало нашим девушкам в третий раз подряд и девятый в истории выйти в финальную часть континентального первенства, которое в следующем году примут Сербия и Латвия.