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Воскресенье, 25.11.2018

Испания - Украина: обзор баскетбольного матча отбора к Евро-2019 (Видео)

Женская сборная Украины уступила Испании в заключительном шестом туре квалификации Евробаскета-2019 (71:84), что не помешало нашим девушкам в третий раз подряд и девятый в истории выйти в финальную часть континентального первенства, которое в следующем году примут Сербия и Латвия.
Телеграф Спорт
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09:35 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
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