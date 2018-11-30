Аллей-уп Боброва в топ-5 моментов дня квалификации на ЧМ-2019 (Видео)

Мужская национальная сборная Украины победила команду Словении в домашнем поединке квалификации чемпионата мира 2019 года. Атака украинской команды, которую эффектно завершил Вячеслав Бобров вошла в топ-5 моментов 29 ноября в матчах квалификации ЧМ-2019 в Европе.