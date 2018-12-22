Слэм-данк через Лэня - в числе лучших моментов 21 декабря в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвященный 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В подборку вошли сокрушительные данки форвардов Янниса Адетокумбо (Милуоки Бакс), Неманьи Бьелицы (Сакраменто Кингз), Джарена Джексона (Мемфис Гриззлиз), Ноа Вонле(Нью-Йорк Никс), Джейлена Брауна (Бостон Селтикс) и Лаури Маркканена (Чикаго Буллз), а также защитника Индианы Пэйсерс Виктора Оладипо, эффектный блок-шот форварда Орландо Мэджик Аарона Гордона и роскошные проходы в исполнении Адетокунбо и форварда Шарлотт Хорнетс Майлса Бриджеса.