НБА: лучшие моменты матчей 6 января (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня регулярного чемпионата. Аллей-уп Дуэйна Уэйда на Деррика Джонса и данк Карла-Энтони Таунса – в десятке лучших моментов дня.