Лучшие моменты матчей 6 мая в НБА (Видео)

НБА традиционно представила подборку лучших моментов игрового дня плей-офф. Среди топ-5 лучших оказались эпизоды с участием Янниса Адетокумбо, Пэта Коннотона, Джеймса Хардена и других.