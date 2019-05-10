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Пятница, 10.05.2019

НБА. Лучшие моменты матчей 9.05.2019 (Видео)

Эффектный блок-шот мощного форварда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Зака Коллинза, сокрушительный данк одной рукой атакующего защитника «Денвер Наггетс» Гэри Харриса в ходе стремительной контратаке, невероятное попадание в падении после собственного подбора в нападении и последующего нарушения правил оппонентом атакующего защитника «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер, роскошный аллей-уп накоротке в исполнении Батлера и его партнёра по команде разыгрывающего Бена Симмонса, а также шикарное добивание сверху одной рукой Симмонса в борьбе с двумя соперниками оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.
championat.com
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