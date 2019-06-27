Баскетболист вытащил безнадежно проигрываемый матч (Видео)

В поединке первенства Бразилии по баскетболу команда "Васко да Гама" за несколько секунд до окончания поединка проигрывала соперникам из "Бауру" 3 очка. За 6 секунд до конца матча игрок "Васко" бросал штрафные броски. Казалось, добыть победу в такой ситуации невозможно, но баскетболист проявил смекалку и нашел способ.