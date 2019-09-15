Топ-5 моментов матчей за 5-8 места на ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)

Открывает рейтинг мощный данк в трехсекундной зоне Николы Милутинова, далее Матиуш Понитка и его сольный проход после успешного обманного финта. В тройку попал пас из-за спины от Томаша Саторански и блок-шот Майлза Тернера, а возглавил рейтинг волейбольный пас Николы Йокича.