Лучшие моменты финала ЧМ-2019 по баскетболу Испания - Аргентина (Видео)

Испанцы, захватив инициативу с самого начала, сумели без особых проблем обыграть главную сенсацию этого Чемпионат мира - аргентинцев. Стоит отметить, игроки Серджио Скариоло закончили в свою пользу каждую четверть финального матча.