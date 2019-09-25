ФБУ выпустила промо-ролик, посвященный старту сезона Суперлиги (Видео)

В ролик вошли самые яркие моменты прошлогоднего сезона. Стоит отметить, что в этом году в Суперлиге будет девять коллективов, Прометей поднялся в классе, как победитель Высшей лиге, а Харьковские Соколы заменили Политехник.