Топ-10 лучших моментов недели в Суперлиге (Видео)

ФБУ представила лучшие эпизоды недели в Суперлиге Пари-Матч. Лучшим оказался блок-шот капитана МБК "Николаев" Алексея Онуфриева и невероятное попадание игрока "Прометея" Ильи Сидорова, чей бросок перевел в овертайм игру с "Одессой".