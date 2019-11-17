Все моменты Леня в игре с Клипперс (Видео)

Алексей Лень набрал 5 очков, собрал 3 подбора и отдал 1 передачу в игре против Клипперс, в которой его Атланта Хоукс уступила 101:150. В среднем по сезоне украинский центровой набирает 6,6 очков и делает 5,0 подборов в среднем за матч.