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Понедельник, 18.11.2019
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Данки Фульца в топ-10 моментов НБА за 17.11.19 (Видео)

Данки Фульца в топ-10 моментов НБА за 17.11.19 (Видео)
16:48 Сегодня Телеграф Телеграф спорт Фото: Твиттер

НБА представила список топ-10 хайлайтов.

Лучшим моментом было признано аллей-уп от Леброна Джеймса, а начал ту атаку Джавейл МакГи, который эффектно заблокировал игрока Атланты.

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НБА, Новости спорта, Новости баскетбола, Маркелл Фульц, орландо Мэджик.
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