Мощный данк Леброна лучший эпизод в НБА 29.11.19 (Видео)

НБА представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата. В подборку вошел шикарный аллей-уп игроков "Лейкерс" Рэджона Рондо и Леброна Джеймса в матче против "Вашингтона".