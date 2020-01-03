Лучшие эпизоды от игроков Днепра в декабре (видео)

"Днепр" представил 10 лучших моментов команды в декабре. В подборку вошли эффектные данки и блок-шоты центрового Кирилла Фесенко, который поучаствовал в половине из представленных хайлайтов.