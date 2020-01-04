Все действия Алексея Леня в игре с Бостоном (Видео)

Представлены все действия центрового "Атланта Хоукс" Алексея Лэня в матче регулярного чемпионата НБА против "Бостон Селтикс" (106:109). Лэнь провел на площадке 22 минуты, за которые набрал 5 очков (2/5 двухочковых, 0/2 трехочковых, 1/2 штрафных), 8 подборов, 2 передачи, 1 перехват, 2 блок-шота при 1 персональном замечании.