Месси и Щепкин принесли Одессе победу над Киевом: видео последней минуты матча

Одесса победила дома Киев-Баскет в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч - 74:70. Решающими стали заключительные минуты, где все решил проход Месси, а точку в матче эффектным данком поставил Алексей Щепкин. Он же и стал самым результативным игроком.