Гобер забивает через Порзингиса и другие яркие моменты в топ-10 НБА за 11.02.20 (Видео)

НБА представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата. На вершине рейтинга мощный бросок сверху центрового Юта Джаз Руди Гобера через тяжелого форварда Даллас Маверикс Кристапса Порзингиса и эффектный постер-данк новичка Финикс Санз Кэмерона Джонсона через центрового Лейкерс Джавейла Макги.