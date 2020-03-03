Данки Хардена и Рассела в топ-10 моментов дня НБА (Видео)

НБА представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата. В подборку вошли эффектный степ-бэк защитника "Хьюстон Рокетс" Джеймса Хардена и мощный данк его одноклубника Рассела Уэстбрука в матче против "Нью-Йорк Никс".