Топ-10 лучших данков сезона 2019/20 в Суперлиге (Видео)

Баскетбольная Суперлига начинает подводить итоги сезона, представив подборку лучших данков в чемпионате 2019/20. Ранее из-за коронавируса ФБУ постановил завершить все чемпионаты. Чемпионом Суперлиги стал "Днепр".