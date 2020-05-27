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Среда, 27.05.2020

Подборка лучших предматчевых ритуалов НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) сделала подборку лучших предматчевых ритуалов своих игроков. Кто-то из игроков исполняет ритуальный танец, кто-то распыляет цветной "магический" порошок, а кто-то перед игрой забрасывает мяч в баскетбольную корзину. Напомним, что последний матч в НБА состоялся 12 марта. Сейчас уже несколько команд НБА приняло решение открыть тренировочные базы. Пока тренировки проводятся в индивидуальном порядке. Североамериканская Национальная баскетбольная ассоциация начала подготовку клубов к массовому тестированию на коронавирус. В случае положительного теста у игроков, чемпионат не будут останавливать, а отправят баскетболистов на самоизоляцию.
Укринформ
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