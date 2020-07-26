Пятерка лучших моментов дня в НБА (Видео)

В очередной день тренировочных поединков состоялись еще шесть матчей. Пресс-служба Лиги отобрала пятерку самых красивых эпизодов из них. В ТОП-5 попали данки Дуайта Ховарда, Кента Бейзмора и Майкла Картера-Уильямса, а также шикарный блок-шот Руди Гобера.