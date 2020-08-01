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Суббота, 01.08.2020

Аллей-уп Джа Морэнта - в десятке лучших моментов НБА 31 июля (Видео)

НБА традиционно опубликовала видео десятки лучших моментов дня за пятницу, 31 июля. В числе самых ярких эпизодов оказались блок-шот Роберта Ковингтона, аллей-упы Джа Морэнта и Брэндона Кларка, а также моменты с участием Джеймса Хардена, Янниса Адетокумбо и других.
isport.ua
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