Кличко - Джошуа: встреча через год (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/05/klitschko11.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/05/klitschko11-567x309.jpg 2018-05-11T16:18:51+03:00 Бокс Встреча нынешнего и бывшего чемпионов мира в супертяжелом весе - британца Энони Джошуа и украинца Владимира Кличко спустя год после их битвы на Уэмбли. https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-boks/4056441-klichko-dzhoshua-vstrecha-cherez-god-video.html

Кличко - Джошуа: встреча через год (Видео) Обнародовано видео встречи нынешнего и бывшего чемпионов мира в супертяжелом весе - британца Энони Джошуа и украинца Владимира Кличко - через год после их эпической битвы на стадионе "Уэмбли".