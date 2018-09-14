Головкин - Альварес: лучшие удары боксеров (Видео)

Накануне боя чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса в Сети появилась подборка лучших ударов боксеров. Поединок Головкин - Альварес пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе. На кону реванша будут все пояса казахстанского боксера.