Кудряшов - Жур. Видео боя

В Кемерово завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок бывшего претендента на титул чемпиона мира 32-летнего россиянина Дмитрия Кудряшова против 33-летнего румына Александру Жура. После небольшой разведки Дмитрий плотно попал левым боковым, потряс своего соперника, после чего пошел в атаку и отправил его на настил ринга ударом справа, после которого тот не сумел продолжить бой до окончания отсчета рефери.