Головкин - Альварес. Видео боя

В Лас-Вегасе (США, штат Невада) на знаменитой T-Mobile Arena завершился бой за звание чемпиона мира по версиям WBC, WBA super, IBO и вакантный пояс The Ring между Геннадием Головкиным из Казахстана и Саулем Альваресом из Мексики. По истечению 12 раундов решение судей оказалось на стороне Альвареса: 114:114, 115:113, 115:113.