Беллью пообещал нокаутировать Усика (Видео)

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе британец Тони Беллью в интервью Sky Sports пообещал нокаутировать действующего абсолютного чемпиона мира в этой же весовой категории украинца Александра Усика: "У меня нет шансов перебоксировать его. Так что после того, как я его нокаутирую... А я его нокаутирую! Поверьте мне, я нокаутирую Александра Усика!", - сказал Тони Беллью.