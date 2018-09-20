Бокс. Открытая тренировка Джошуа перед боем с Поветкиным (Видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версиям WBA Super, IBF, WBO 28-летний британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и российский ветеран, 39-летний Александр Поветкин (34-1, 24 КО) встретятся 22 сентября в Лондоне на стадионе Уэмбли.