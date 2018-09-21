Интервью Владимира Кличко: возвращение, Усик и Джошуа - Поветкин (Видео)

Бывший чемпион мира Владимир Кличко заявил, что не задумывается о возобновлении своей спортивной карьеры: «Думаю, о возвращении смысла нет говорить, потому что у меня много забот на данном этапе жизни. Вне спорта оказалось более насыщенно, чем в спорте. В спорте был прекрасный промежуток жизни, и я ему благодарен за все, где я нахожусь и делаю. Вернусь ли я в спорт, в ринг? Я не буду отказываться и говорить, что ни в коем случае, ведь кто знает, что произойдет – в будущее никто не может заглядывать. Но на данном этапе я доволен тем, что я закончил спортивную карьеру и как я ее закончил, почему. Я считаю, что после 27 лет я перепробовал в спорте все, что можно. Жизнь вне спорта очень интересна и обширна». Напомним, несмотря на завершение карьеры Кличко продолжает поддерживать форму и спарринговал с Александром Усиком (15-0, 11 КО).