Вервейко техническим нокаутом проиграл бой Демирезену (Видео)

Перспективный турецкий супертяжеловес Али Эрен Демирезен (10-0, 10 КО), который в любителях нокаутировал будущего олимпийского чемпиона Тони Йоку, одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде в бою сСергеем Вервейко (8-2, 6 КО). Вервейко неплохо начал бой, выиграв два стартовых раунда, однако достаточно быстро начал уставать и позволил Демирезену перехватить инициативу, а в восьмом раунде Сергей едва держался на ногах от усталости, и после нескольких точных попаданий Демирезена рефери принял решение остановить бой.