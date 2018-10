Кличко и Маурисио Сулейман спели хит The Beatles на вечере талантов WBC (Видео)

Мэр Киева, "Вечный" чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко вместе со звездами мирового бокса - участниками конгресса Всемирного боксерского совета, который впервые проходит в Киеве, принял участие в шоу "WBC имеет таланты". Свой талант в игре на гитаре Виталий Кличко продемонстрировал, исполнив вместе с президентом организации Маурисио Сулейманом и небольшой рок-группой хит The Beatles "Let it be". Вечный чемпион играл на гитаре и пел, а президент WBC исполнял партию на ударных и тоже подпевал.