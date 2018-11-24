Бивол - Паскаль: боксеры едва не устроили драку на взвешивании (Видео)

Чемпион мира по версии WBA россиянин Дмитрий Бивол и экс-чемпион в этом весе канадец Жан Паскаль прошли процедуру взвешивания. Боксеры успешно уложились в лимит 175 фунтов (79,4 кг). Бивол показал на весах 174,4 фунта (79,1 кг), Паскаль — 174,6 фунта (79,1 кг).