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Воскресенье, 25.11.2018

Экс-соперник Усика нокаутировал россиянина Устинова (Видео)

Американский супертяжеловес Майкл Хантер-младший (16-1, 11 КО) одержал очень уверенную победу в бою с российским гигантом Александром Устиновым (34-3, 25 КО), нокаутировав его в девятом раунде. Хантер стал доминировать в ринге с самого начала боя, и очень скоро бой превратился в одностороннее избиение. В восьмом раунде Хантер отправил своего оппонента в нокдаун, а в девятом - в нокаут. Хантер ранее встречался с Александром Усиком в рамках 1-го тяжелого веса. Бой, который состоялся 8 апреля 2017 года завершился победой украинца единогласным решением судей.
boxingnews.com.ua
Фото: Твиттер MatchroomBoxing
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